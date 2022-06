என்னங்க இப்படி இருக்கீங்க...சூர்யாவையே மிரள வைத்த மாதவன்...அப்படி செய்திருக்கிறார் பாருங்க

சென்னை : மணிரத்னம் இயக்கிய அலைபாயுதே படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு ஹீரோவாக அறிமுகமான மாதவன், பெண் ரசிகைகளின் ட்ரீம் பாயாக விலம் வந்தார். சாக்லேட் பாய் கேரக்டர்களிலேயே அதிகம் நடித்ததால் இவர் பலரின் ஃபேவரைட்.

பிறகு இந்தி உள்ளிட்ட பிற மொழிகளிலும் நடித்த மாதவன் ஆங்கில படங்கள் சிலவற்றிலும் நடித்துள்ளார். கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் படத்திற்கு பிறகு தனது நடிப்பு மற்றும் ஆக்ஷன் திறமைகளை காட்டும் படங்களில் நடிக்க துவங்கினார்.

கடைசியாக தமிழில் இவர் நடித்த இறுதிச்சுற்று, விக்ரம் வேதா போன்ற படங்கள் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டன. தற்போது ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் என்ற படத்தின் மூலம் டைரக்டராகவும் அறிமுகமாக உள்ளார். இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக் படமான இதை மாதவனே இயக்கி, நடித்துள்ளார்.

'ராக்கெட்ரி’ படத்திற்காக சூர்யா, ஷாருக்கான் செய்த செயல்.. நெகிழ்ந்த மாதவன் !

English summary

After Vikram, Suriya also play guest role in Madhavan's Rocketary The Nambi Effect. In shooting spot when Suriya come for shooting, he saw Madhavan in Nambi Narayanan getup he really shocked. Suriya's reaction video goes viral in social media.