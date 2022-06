அடிதூள்...மாஸ் என்ட்ரி கொடுக்க காத்திருக்கும் வாடிவாசல்...அப்டேட் எப்போ வருது தெரியுமா ?

சென்னை : எத்தனை படங்களில் கமிட்டாகி உள்ளார் என புரியாமல் அவரே குழம்பிப் போகும் அளவிற்கு ஒரே நேரத்தில் பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார் நடிகர் சூர்யா.

பாலாவுடன் சூர்யா 41, வெற்றிமாறனுடன் வாடிவாசல், சுதா கொங்கரா இயக்கும் படம், விக்ரம் 3, சிறுத்தை சிவா இயக்கும் படம், அயலான் டைரக்டர் ரவிக்குமார் இயக்கும் படம் என லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே போகிறது.

கோலிவுட்டில் வசூல் வேட்டையாடிய டாப் 3 படங்கள்...இவங்கள விட்டா ஆளே இல்ல போலயே?

இவை போதாது என்று கமலின் விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் ரோலில் கெஸ்ட் பெர்ஃபான்ஸ் கொடுத்தது போல், மாதவனின் ராக்கெட்ரி படத்திலும் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்துள்ளார். இன்னும் சில படங்கள் சூர்யாவின் கெஸ்ட் ரோலை ரகசியமாக வைத்திருப்பதாக வேறு கோலிவுட்டில் தகவல் பரவி வருகிறது.

English summary

According to latest sources, On the occassion of Suriya's birthday, Vaadivasal team planned to release Vaadivasal first glimpse. Photoshoot for first glimpse was already taken along with preliminary photoshoot. Not only Vaadivasal team, Suriya 41, Vikram 3 also planned to release announcement on Suriya's birthday.