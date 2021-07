இந்தியில் ரீமேக் ஆகிறது சூர்யாவின் சூரரை போற்று... ஹீரோ யாரு ?

சென்னை : சூர்யா நடித்த சூரரைப் போற்று படம் கடந்த ஆண்டு நேரடியாக அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கி இருந்தார். கொரோனாவால் தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டிருந்ததால் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்ய தயாரிப்பாளரான சூர்யா முடிவு செய்தார்.

தியேட்டர் உரிமையாளர்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி ஒடிடி.,யில் திரையிடப்பட்டாலும் இந்த படம் உலக அரங்கில் பெரும் அங்கீகாரத்தை பெற்று விட்டது. சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கள் பலவற்றில் திரையிடப்பட்ட சூரரை போற்று படத்திற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்தது.

ப்பா.. நவரசமும் வழிந்து ஓடுது.. சூர்யா, விஜய்சேதுபதி, பிரகாஷ் ராஜ்னு பிரிச்சு மேஞ்சிருக்காங்க!

English summary

Suriya starred Soorarai pottru will be remade in hindi. director of the original, Sudha Kongara, returning to helm the Hindi version. The film will be produced by Suriya’s 2D Entertainment.