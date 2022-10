மீண்டும் இணையும் சூரரைப் போற்று கூட்டணி… ஷூட்டிங் தேதியை முடிவு செய்த சூர்யா?

சென்னை: சூர்யா தற்போது 'சிறுத்தை' சிவா இயக்கத்தில் 'சூர்யா 42' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சூர்யா 42 படத்தைத் தொடர்ந்து வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசலில் நடிக்கவுள்ளார்.

இந்நிலையில், சூரரைப் போற்று படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யா - சுதா கொங்கரா கூட்டணி மீண்டும் ஒரு படத்தில் இணையவுள்ளனர்.

English summary

The film Soorarai Pottru directed by Sudha Kongara and starring Suriya won 5 awards. It is said that this alliance will come together again in a film. Also, it has been reported that the shooting of the film will begin in March next year