பாலா பட ஷுட்டிங்கிலிருந்து அவசரமாக வெளியேறிய சூர்யா... காரணம் இது தானா?

சென்னை : பாலா இயக்கும் சூர்யா 41 ஷுட்டிங்கில் பிஸியாக நடித்து வந்த சூர்யா, இன்று திடீரென அவசர அவசரமாக அங்கிருந்து கிளம்பி உள்ளார். சூர்யாவை விமா நிலையத்தில் பார்த்தவர்கள் பல சந்தேகங்களை எழுப்பி உள்ளனர். ஆனால் இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒன்று உள்ளதாம்.

எதற்கும் துணிந்தவன் படத்திற்கு பிறகு வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசல் படத்தின் டெஸ்ட் ஷுட்டில் கலந்து கொண்டு, காளைகளை அடக்கி வந்தார் சூர்யா. தொடர்ந்து காளைகளுடன் பழகியும் வருகிறார் சூர்யா. இதற்கிடையில் பாலா இயக்கும் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

English summary

Past one month Suriya was busy in director Bala's Suriya 41 shooting at Kaniyakumari. But today Suriya suddenly walked out from from shooting spot and fly to Mumbai. He met Baaghi, 83 movie producer Sajid Nadiadwala in his office.May be 2D productions collaborate or Suriya doing a bollywood movie is not yet clear.