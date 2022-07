5 தேசிய விருதுகளை அள்ளி தந்த 'சூரரைப் போற்று'...குவிந்த வாழ்த்துக்கள்... மனமார்ந்த நன்றி சூர்யா

சென்னை : தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் நடிகராக மாறி உள்ளார் சூர்யா. சூர்யா நடித்த படங்கள் அடுத்தடுத்து மாஸ் ஹிட் அடித்து வருவதை கொண்டாடி வந்த ரசிகர்கள், தற்போது அவர் நடித்த 'சூரரைப் போற்று' படம் 5 தேசிய விருதுகளை அள்ளி குவித்திருப்பதையும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அதிலும் சூர்யா தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய, அவர் நடித்த 'சூரரைப் போற்று' படத்திற்கு அதிகமான விருதுகள் கிடைத்திருப்பதை கொண்டாடாமல் இருப்பார்களா? சூர்யாவிற்கு ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் தொடர்ந்து வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நேற்று பலரும் சூர்யா மற்றும் 'சூரரைப் போற்று' படக்குழுவிற்கு தங்களின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யா அதற்காக நன்றி தெரிவித்த அறிவிக்கையை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Suriya starred Soorarai pottry movie won 5 national awards. He also won best actor for this movie. Fans and celebrities shared their wishes to Suriya. Now Suriya released his thanks note for everyone who wished him.