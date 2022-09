“ஜெர்மன் நீங்க நினைக்குற மாதிரியான படம் இல்லை, அந்த கதை அவருக்கு தான்”: ரஞ்சித் ஓப்பன் டாக்

சென்னை: பா ரஞ்சித் இயக்கிய 'நட்சத்திரம் நகர்கிறது' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதனைத் தொடர்ந்து விக்ரம் நடிக்கும் அவரது 61வது படத்தை பா ரஞ்சித் இயக்கவுள்ளார்.

இந்நிலையில், பா ரஞ்சித் தனது கனவுப் படமான 'ஜெர்மன்' குறித்தும், அதில் நடிக்கும் ஹீரோ பற்றியும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Ranjith will now direct Vikram's 61st film. Following this, he directed his dream film German. It is reported that Suriya may act in this film