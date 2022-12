முதலில் வணங்கான், இப்போ வாடிவாசல்... விலகும் முடிவில் சூர்யா... அதிர்ச்சியில் வெற்றிமாறன்!

சென்னை: சிவா இயக்கத்தில் தனது 42வது படத்தில் நடித்து வரும் சூர்யா, பாலாவின் வணங்கான் படத்தில் இருந்து சமீபத்தில் தான் விலகினார்.

தனது குருவான பாலாவின் வணங்கான் படத்தில் இருந்து சூர்யா விலகியது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நடந்து முடிந்த பின்னரே வணங்கான் படத்தில் இருந்து சூர்யா விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், சூர்யா - வெற்றிமாறன் கூட்டணி முதன்முறையாக இணையவிருந்த வாடிவாசல் படம் குறித்தும் அதிர்ச்சிகரமான அப்டேட் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சூர்யா 42 படத்துக்காக இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமா... சிறுத்தை சிவா எடுத்த அதிரடி முடிவு?

English summary

Suriya is currently acting in his 42nd film directed by Siva. Meanwhile, Suriya refused Bala's film Vanangaan. Following this, it has been reported that Suriya is also stepping down from Vetrimaaran's Vaadivasal.