தம்பி கார்த்தியின் சர்தார் படத்துடன் மோதும் பிரின்ஸ்… சிவகார்த்திகேயனுக்கு வாழ்த்து சொன்ன சூர்யா!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியான பிரின்ஸ் படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

இதனிடையே சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் திரைப்படம் குறித்து சூர்யா போட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

ரஜினி, விஜய்க்கு அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் தான் மாஸ்ன்னு எப்படி சொல்லலாம்.. கூல் சுரேஷ் பேச்சு!

English summary

Sivakarthikeyan's Prince movie has been released in theaters today as a Diwali special. Similarly, Karthi's Sardar film was released today. In this case, Suriya wished for the success of Prince, who is clashing with his younger brother Karthi's Sardar.