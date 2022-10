வாடகைத்தாய் தடை சட்டம்.. நயன் -விக்கி தம்பதியை கட்டுபடுத்தாது..உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பேட்டி

இந்தியாவில் வாடகைத்தாய் தடைச் சட்டம் வந்த நிலையில் நயன் விக்கி தம்பதியை இந்தச் சட்டம் கட்டுப்படுத்தாது என வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

நயன் விக்கி தம்பதி வாடகைத்தாய் தடைச் சட்டத்தை மீறினார்கள் என ஒரு கூட்டம் கிளம்பிய நிலையில் வழக்கறிஞரின் விரிவான பதில் தெளிவு படுத்தியுள்ளது.

வாடகைத்தாய் தடைச் சட்டத்தின் உண்மை நிலை என்ன, ஏன் நயன் விக்கியை கட்டுப்படுத்தாது என்பதற்கான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

வாடகைத்தாய் குழந்தை..சட்டத்தை மீறினார்களா நயன் விக்கி தம்பதி?..வாடகைத்தாய் நடைமுறை என்ன?..ஒரு அலசல்

English summary

The lawyer said that while the Surrogacy Prohibition Act has come in India, this Act will not restrict the Nayan Vicky couple. The lawyer's detailed reply clarified that Nayan Vicky couple had not violated the Surrogacy Prohibition Act. What is the reality of the Surrogacy Act, advocate has given an explanation as to why the act not controlled Nayan and Vikky