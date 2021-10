கலரை வைத்து ஒதுக்குகிறார்கள்... மனகுமுறலை கொட்டும் சுருதி

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி வருகிறது. அதிகம் தெரியாத புதுமுகங்கள் பலவும் இந்த முறை போட்டியாளர்களாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளன. 18 போட்டியாளர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தெரிந்த முகங்களாக உள்ளன.

போட்டி துவங்கி இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே ஆகிறது. இந்த இரண்டு நாட்களில் போட்டியாளர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றிய பல தகவல்கள் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது. இதனால் ரசிகர்களிடம் போட்டியாளர்கள் பற்றிய ஆர்வமும், எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

