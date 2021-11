சென்னை: கருப்பு லட்சுமியாகவும் யானை மீது அமர்ந்து தைரிய லட்சுமியாக போட்டோஷூட் நடத்திய சுருதி பெரியசாமி பிக் பாஸ் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

ஆனால், சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் அவர பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டது ரசிகர்களை மிகவும் அதிர்ச்சியடைய வைத்தது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பின்னர் அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்டுள்ள வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Suruthi’s first video after evicted from Bigg Boss Tamil 5. She thanked all her fans who supported her everyday and she also shared that her only regret is that she left the house in a short time.