என்னை விட இசை, மதுவைத்தான் உனக்கு பிடிக்குமா? வந்ததும் வராததுமாக பாவனியிடம் சண்டை பிடித்த சுருதி!

சென்னை: பாவனி ஒருநாள் ஒருமாதிரி பேசுவார், மறுநாள் அதையே மாற்றி பேசுவார் என ராஜு பகிரங்க குற்றச்சாட்டு வைத்ததை சுருதியும் ஒருமுறை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவது போல பேசியது தான் குறைந்த அளவு கன்டென்ட்டாக மாறியுள்ளது.

சீக்கிரம் இந்த சீசனை கோப்பையை கொடுத்து முடித்து விடுங்கடா என்கிற மனநிலையில் தான் ரசிகர்கள் பலரும் உள்ளனர்.

உள்ளே வந்த சுருதி பாவனி என்னை விட உனக்கு இசை மற்றும் மதுமிதாவை தான் பிடிக்கும்னு சொன்னீயா? என கேள்வி கேட்டு அவரை லாக் செய்து விட்டார்.

English summary

Suruthi starts small argument with her close friend Pavani regarding whom you like most me or Isai and Madhu stirs some controversy.