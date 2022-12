சர்வைவர் தமிழ் ஐஸ்வர்யாவுக்கு நிச்சயம் ஆகிடுச்சாம்.. வருங்கால கணவருடன் செம க்யூட் போஸ்!

சென்னை: சர்வைவர் தமிழ் போட்டியாளர் ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணனுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்துள்ளது. தனது வருங்கால கணவரை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார். நடிகர் அர்ஜுன் தொகுத்து வழங்கி ஜீ தமிழில் கடந்த ஆண்டு ஒளிபரப்பான சர்வைவர் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணன்.

இன்ஸ்டாகிராமில் படு கவர்ச்சியாக பிகினி போட்டோக்களை போட்டுத் தாக்கி வந்த ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணனுக்கு அதற்குள் திருமணம் ஆகப் போகிறதா என அவரது ரசிகர்கள் சற்றே ஷாக் ஆகி உள்ளனர்.

இந்நிலையில், தனக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றுள்ளது எனும் சந்தோஷ செய்தியை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் போட்டோவுடன் அறிவித்துள்ளார்.

சர்வைவர் தமிழ் ஐஸ்வர்யா கிருஷ்ணனுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகப் போகுது.. இவர் தான் காதலராம்!

English summary

Survivor Tamil fame Aishwarya Krishnan got engaged with her lover and shared the beautiful engagement photo in her instagram page. Aishwarya Krishnan fans and friends send lots of love to the upcoming bride.