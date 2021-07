‘சர்வைவர் கம்மிங் சூன்’ போஸ்டரை வெளியிட்ட பிரபல தொலைக்காட்சி… காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் "சர்வைவர்" என்ற பிரம்மாண்டமாக எண்டெர்டைன்மெண்ட் நிகழ்ச்சி விரைவில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

இந்த சர்வைவர் நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போட்டியாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

தனித்தீவில் போட்டியாளர்கள் 100 நாட்கள் வரை தாக்கு பிடித்து எலிமினேட் ஆகாமல் கடைசி வரை இருக்க வேண்டும்.

English summary

Zee Tamil is set to unveil one of the world’s most successful reality show Survivor. the contestants will be put through a variety of tasks where in they fight against each other to win rewards.