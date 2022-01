அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள்... சூர்யா படத்திற்கு யூ/ஏ சான்றிதழ் வழங்கிய தணிக்கை குழு

சென்னை : நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பாண்டிராஜ் இயக்கியுள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் வரும் பிப்ரவரி 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீசாக உள்ளது.

படத்தின் மூன்று பாடல்கள் இதுவரை வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

இந்நிலையில் படத்திற்கு தற்போது தணிக்கை குழு யூ/ஏ சான்று வழங்கியுள்ளது.

English summary

Following the success of actor Surya's Surarai Potru and Jai Bhim films, it has been announced that Etharkkum Thuninthavan film will be released on February 4. In this case, the film has got U / A certification