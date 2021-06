ஓராண்டாகியும் மரணத்திற்கு நீதி கிடைக்கவில்லை..மிஸ் யூ சுஷாந்த்.. நினைவு நாளில் உருகும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத். நாடு முழுவதும் ரசிகர்களை கொண்ட சுஷாந்த் பல்வேறு பாலிவுட் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 14ஆம் தேதி மும்பை பாந்த்ரா பகுதியில் உள்ள வீட்டில் தூக்கில் தொங்கியப்படி சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

English summary

Actor Sushant Singh Rajput first death anniversary follows today. Fans missing Sushant singh Rajput. Fans says It has been a year and justice is still not served