திருநங்கை கௌரி சவந்த் பயோபிக்கில் நடித்துள்ள சுஷ்மிதா சென்… ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு

மும்பை: பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையான சுஷ்மிதா சென், புதிதாக வெப் சீரிஸ் ஒன்றில் நடித்துள்ளார்.

தாலி என்ற டைட்டிலில் உருவாகியுள்ள இந்த வெப் சீரிஸில் சுஷ்மிதா சென் திருநங்கையாக நடித்துள்ளார்.

மும்பையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலாரான கெளரி சவந்த் பயோபிக்காக இந்த வெப் சீரிஸ் உருவாகியுள்ள குறிப்பிடத்தக்கது.

அதுக்குள்ள லலித் மோடியை கழட்டிவிட்டுட்டாரா? சுஸ்மிதா சென் இப்போ யார் கூட சுத்துறாருன்னு பாருங்க!

English summary

Gauri Sawant is a transgender activist from Mumbai. She is the director of Sakhi Char Chowghi that helps transgender people and people with HIV/AIDS. Sushmita Sen is all geared up to play the role of Shree Gauri Sawant. Taali web series will be directed by Marathi filmmaker Ravi Jadhav and will touch upon Gauri’s life journey and struggles. Now the Taali first look poster revealed by Suhmita Sen.