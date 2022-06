மரண பீதி.. சுழன்று அடிக்கும் ‘சுழல்‘ வெப்சீரிஸ்.. ட்விட்டர் விமர்சனம் !

சென்னை : புஷ்கர் - காயத்ரி திரைக்கதையில் உருவான 'சுழல்' வெப் தொடர் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்,மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் மட்டுமல்லாமல் 30-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் இந்த வெப் சீரிஸ் ஒளிபரப்பாகி உள்ளது.

இந்த வெப் தொடரில் பார்த்திபன், பிரதாப் போத்தன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் , கதிர், ஸ்ரேயா ரெட்டி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஓடிடியில் இன்று வெளியாகி உள்ள சுழல் படத்தின் ட்விட்டர் ரிவ்யூவை பார்க்கலாம்.

