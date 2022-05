யப்பா...என்னம்மா எடுத்திருக்காங்க...நன்றியுடன் மேக்கிங் வீடியோ வெளியிட்ட டாணாக்காரன் டீம்

சென்னை : ஒரு சிறப்பான நாளை கொண்டாடுவதற்காக டாணாக்காரன் படத்தின் அசத்தலான மேக்கிங் வீடியோவை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. அதோடு ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோவின் மூலம் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டைரக்டர் தமிழ் எழுதி, இயக்கிய போலீஸ் படம் தான் டாணாக்காரன். விக்ரம் பிரபு, அஞ்சலி நாயர், லால், விலிங்ஸ்டன், எம்.எஸ்.பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்திருந்தார். Potential Studios பேனரில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த படம் ஏப்ரல் 8 ம் தேதி நேரடியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

English summary

Taanakkaran movie released on April 8th in disney plus hotstar. Today this movie completes 25 days of release. For celebrating 25th day, movie team released making video of this movie. They thanked eveyone who support this movie via this video.