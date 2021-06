கள்ளக் காதலுக்காக கணவரை கொன்றாரா டாப்சி? காதல், காமம் நிறைந்து வழியும் ஹசீன் தில்ருபா டிரைலர்!

மும்பை: நடிகை டாப்சியின் ஹாட் அவதாரில் உருவாகி உள்ள ஹசீன் தில்ருபா படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகி தீயாக பரவி வருகிறது.

ஈராஸ் நிறுவனம் மற்றும் கலர் யெல்லோ நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்த படத்தை இயக்குநர் வினில் மேத்யூ இயக்கி உள்ளார்.

கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோசை போட்டுக் கொண்ட நடிகர் கார்த்தி

டாப்சி, விக்ராந்த் மசாய், ஹர்ஷவர்தன் ரானே உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடித்துள்ள இந்த படம் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகவிருக்கிறது.

English summary

Taapsee Pannu stuns in a never seen hot avatar in Haseen Dillruba trailer out now. It will srtreaming on Netflix from July 2nd.