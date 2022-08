சில்க் ஸ்மிதாவாக மாற நினைக்கும் டாப்ஸி: கண்டெய்னர் கண்டெய்னரா கவர்ச்சி காட்ட போறாங்களா?

மும்பை: இந்தியத் திரையுலகையே தனது கவர்ச்சியால் கிறங்கடித்தவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா.

இவரது வாழ்க்கையை பின்னணியாகக் கொண்டு இந்தியில் உருவான 'தி டர்ட்டி பிக்சர்' படம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

'தி டர்ட்டி பிக்சர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் உருவாகும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Taapsee will act in the second part of The Dirty Picture, which is based on the biopic of Silk Smitha