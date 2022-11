இந்தியன் 2-வில் வில்லன் ரோலுக்கு கட்டப்பா கேட்ட சம்பளம்… அதிர்ச்சியில் உறைந்து போன ஷங்கர்…

சென்னை: விக்ரம் படத்தைத் தொடர்ந்து இந்தியன் 2 படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் கமல்.

ஷங்கர் இயக்கும் இந்தப் படம் லைகா, ரெட் ஜெயன்ட் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருகிறது.

இந்தியன் 2 படத்தில் சத்யராஜை வில்லனாக நடிக்க வைக்க இயக்குநர் ஷங்கர் முயற்சித்து வருகிறாராம்.

Bigg Boss Tamil 6: தனலட்சுமியை தாளித்துக் கொட்டிய கமல்ஹாசன்.. என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே!

English summary

Kamal's Indian 2 The shooting is going in full swing. It is said that Shankar is trying to cast Sathyaraj as the villain in this film. But; It is reported that Sathyaraj asked for a high salary to play the villain.