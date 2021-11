விக்ரம் – விஜய் சேதுபதி இணையும் பிரம்மாண்ட படம்... தேவர்மகன் 2 ஆ ?

சென்னை : விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே பல மொழிகளிலும் ஒரு டஜனுக்கும் அதிகமான படங்களில் இணைந்து நடித்து வருகிறார். விக்ரமும், மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன், கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் மகான் ஆகிய படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் பல மொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகர்களாக இருக்கிறார்கள் விக்ரம் மற்றம் விஜய் சேதுபதி. இவர்கள் இருவரும் பிரம்மாண்ட படம் ஒன்றில் இணைந்து நடிக்க போவதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.

English summary

Famous Malayalam director Mahesh Narayanan is in talks with Vikram and Vijay Sethupathi to play the lead role in his upcoming Tamil film. Early stage talks are in full swing. It is yet to be ascertained whether Thevarmagan 2 will be directed by Mahesh Narayanan.