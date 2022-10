சமந்தாவுக்கு பதிலாக பாகுபலி நாயகியை புக் செய்த புஷ்பா டீம்… காத்திருக்கும் கவர்ச்சி விருந்து…

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் சமந்தா அடுத்தடுத்து படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

நாக சைதன்யாவை பிரிந்த பின்னர் தனிக்காட்டு ராஜாவாகிவிட்ட சமந்தா துணிச்சலான கேரக்டர்களிலும் தனது திறமையை நிரூபித்து வருகிறார்.

சமந்தா நடித்துள்ள யசோதா திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ள நிலையில், புஷ்பா 2 குறித்தும் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பிய சமந்தா… சைலண்டாக முடிந்த சிகிச்சை…

English summary

Allu Arjun starrer Pushpa released last year was a huge hit. In this film, Samantha danced to a song. In this case, it has been reported that Tamannaah will replace Samantha in Pushpa second part. At the same time, the film team has announced the release date of Samantha's Yashoda.