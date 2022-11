ஆளை மயக்கும் விஜே மகேஸ்வரி..ஹாட் போட்டோவை பார்த்து சொக்கிப்போன ஃபேன்ஸ்!

சென்னை : விஜே மகேஸ்வரியின் கவர்ச்சி போட்டோவை ரசிகர்கள் ரசித்து பார்த்து ஏக்க பெருமூச்சுவிட்டு வருகிறார்கள்.

சன் மியூசிக் தொலைக்காட்சி ஆரம்பித்த போது தொகுப்பாளராக அறிமுகமானவர் விஜே மகேஸ்வரி. 11ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே, ஆங்கரிங் ஆடிஷனுக்கு சென்று அதில் தேர்வாகி சன் மியூசிக்கில் விஜே ஆனார்.

கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளாக விஜேவாக இருந்த மகேஸ்வரி, திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவிலிருந்து சற்று ஒதுங்கி இருந்தார்.

மகேஸ்வரியின் மானத்தை வாங்கிய மாஸ்டர்.. தொடை தெரியுதுன்னு டவுசர் போட்டு சுத்துறவங்க சொல்லலாமா?

English summary

Tamil actress and VJ Maheshwari got married to Chanakya in 1990s, when she started her career. However, their wedding didn't last long and she filed for divorce.j maheswari glamorous photoshoot