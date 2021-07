2021ம் ஆண்டு பாதி கிணத்தை தாண்டிய தமிழ் சினிமா.. ஆனால் இத்தனை ஃபிளாப் படங்கள் கொடுத்தா எப்படி?

சென்னை: 2020ம் ஆண்டு தான் மோசமான ஆண்டு என கடந்த ஆண்டு புலம்பியவர்களை 2021ம் ஆண்டு அதற்கு மேல் வச்சு செய்தது.

அதிலும் குறிப்பாக சினிமா துறையினரை டோட்டலாகவே துவம்சம் செய்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

தியேட்டர் அதிபர்களை தெருவுக்கே கொண்டு வரும் வேலையை இந்த கொரோனா முக்கிய வேலையாக எடுத்து செய்து வருகிறது. இது ஒரு பக்கம் இருந்தால், வெளியான குறைவான படங்களும் வேலைக்கு ஆகாத படங்களாக ரசிகர்களை திருப்தி பண்ண முடியாமல் திணறியது குறித்த அரையாண்டு சினிமா ரிப்போர்ட் குறித்து இங்கே அலசுவோம்.

2021 year also turned again a worst yeart to cinema industry. Very few films only taste success in first half of this year. Here we check out about disaster movie of this year.