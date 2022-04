தமிழால் இணைவோம்...சிம்பு, அனிருத் போட்ட ட்வீட்...ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு ஆதரவா?

சென்னை : நடிகர் சிம்புவும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும் ஒரே மாதிரி "தமிழால் இணைவோம் #TamilConnects" என ட்வீட் செய்துள்ளனர். எதற்காக பிரபலங்கள் திடீரென இப்படி ஒரு ட்வீட்டை போட்டு வருகிறார்கள் என புரியாமல் அனைவரும் குழம்பி வருகின்றனர்.

ஏப்ரல் 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை, டொரண்டோ, கல்கேரி, நியூயார்க், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த இன்டிபென்டன்ட் இசைக் கலைஞர்கள் பற்கேற்கும் Yaall என்ற இசைத் திருவிழா நடக்க உள்ளது. இது பற்றி ட்விட்டரில் பகிர்ந்தார் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.

தமிழ் புத்தாண்டுக்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் கொடுக்கப் போகும் மாஸ் ட்ரீட்.. ஆனால், இப்படியொரு பிரச்சனை?

English summary

Simbu and Anirudhu shared "தமிழால் இணைவோம் #TamilConnects" in their respective twitter pages.For this, netizens asked if these celebrities gave support to A.R.Rahman. Many people used the # TamilConnects hashtag and left comments.