கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிங்க...ட்விட்டர் ஓனரிடம் என்ன கேட்டிருக்கார் பாருங்க இந்த டைரக்டர்

சென்னை : ட்விட்டர் ஓனரிடம் இளம் தமிழ் டைரக்டர் ஒருவர் கேட்டுள்ள புது விதமான கோரிக்கை அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இவரின் பதிவு செம டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது.

உலகின் முன்னணி சோஷியல் மீடியாவான ட்விட்டரை 43 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு சமீபத்தில் வாங்கினார் தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க். இவர் ட்விட்டரை வாங்குவதற்காக பயன்படுத்தி உள்ள தொகை, இன்று மிகப் பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கையின் கடன் தொகைக்கு சமம்.

ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட பாலுமகேந்திரா.. யாரு காப்பாத்துனது தெரியுமா?

English summary

Director Karthick Naren requested twitter owner Elon Musk to buy his long awaiting movie Naragasooran and released it. Naragasooran movie was directed by Karthick Naren. But for financial problem this movie was not released. More than 5 years this movie was waiting for release.