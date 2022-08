ரஜினி முதல் ஆர்யா வரை...ராணுவ அதிகாரி ரோலில் கம்பீரம் காட்டிய ஹீரோக்கள்

சென்னை : இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று இன்றுடன் 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து 76வது ஆண்டு துவங்குகிறது. இதை நாடே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது.மக்களிடம் தேசப்பற்றினை வளர்த்ததில் சினிமாவின் பங்கும் முக்கியமானது.

திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் தங்களின் வீடுகளில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி, தங்களின் தேசப்பற்றினை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.தற்போதும் பல மொழிகளிலும் தேசப்பற்றை வலியுறுத்தும் வகையிலான பல படங்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் சுதந்திர தின வாழ்த்தினை அனைவருக்கும் சோஷியல் மீடியா மூலம் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில் சினிமாவில் தேசப்பற்றுள்ள ராணுவ அதிகாரி ரோலில் நடித்த ஹீரோக்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

76வது சுதந்திர தினம்... தேசபக்தியை தூண்டிய டாப் 10 தமிழ் சினிமாக்கள்

English summary

Today we celebrate our 76th Independence day. Film industry celebrates shared their wishes through social media. Here we discussed about the tamil heroes who played army officers on screen. Rajini to Arya, so many heroes played this role.