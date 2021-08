திரையரங்குகள் திறப்பு… எதிர்பார்த்த கூட்டம் இல்லை… புதுபடங்களுக்காக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் !

சென்னை : கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக கடந்த 4 மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டாலும், எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மக்கள் வராததால் பெரும்பாலான திரையரங்குகள் மூடப்பட்டே இருந்தன.

புதிய திரைப்படங்களின் அறிவிப்பு வெளியாகி, அவை திரையரங்குக்கு வந்தால் மட்டுமே மக்கள் வருவார்கள். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகும் என்றும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஜெசிகாவின் இதயத்தில் பிரச்சினை.. நோய் தீர சிகிச்சைக்கு உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

அடுத்த மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி வருவதால் நிச்சயம் பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் வரும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்த்து உள்ளனர் திரையரங்க உரிமையாளர்கள்.

பழைய காதலனை நேருக்கு நேர் சந்தித்ததால் கடுப்பான நம்பர் நடிகை.. ஹோட்டலையே காலி செய்துவிட்டாராம்!

English summary

Theatre owners and distributors are happy that the government has finally permitted them to resume business after four months. but fans may have to wait for big film.