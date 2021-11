சியான் விக்ரமின் கோப்ரா ஹாட் அப்டேட் வெளியிட்ட படக்குழு

சென்னை : விக்ரம் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் பிரம்மாண்ட படம் கோப்ரா. இந்த படத்தில் விக்ரம் அதிகமான கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளார். சிவாஜி, கமலுக்கு பிறகு ஒரே படத்தில் விக்ரம் அதிக கேரக்டர்களில் நடிக்கும் படம் இது.

விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, மியா, இர்ஃபான் பதான், கே.எஸ்.ரவிக்குமார், ரோஷன் மோத்திவ், பத்மபிரியா ஜானகிராமன், கனிகா, மிர்னாலினி ரவி, ஆனந்தராஜ், ரோபோ ஷங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தை அஜய் ஞானமுத்து டைரக்டர் செய்துள்ளார். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

Cobra movie director Ajay Gnamuthu gave update for final schedule. remaining portion of the russia will take in chennai for green mat set. the team planned to finish entire work before the year end.