ஹனுமான் ப்ரீமியர் வசூலை முறியடிக்குமா தேஜா சஜ்ஜாவின் ‘மிராய்’?.. டிக்கெட் புக்கிங் எப்படி இருக்கு?

By

ஹைதராபாத்: இந்தியா முழுவதும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹனுமான்' திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து, நடிகர் தேஜா சஜ்ஜா மீண்டும் ஒரு பிரம்மாண்டமான சூப்பர் ஹீரோ படத்துடன் திரைக்கு வரவுள்ளார். கார்த்திக் கட்டம்னேனி இயக்கும் இந்தப் படத்திற்கு 'மிராய்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து சமூக ஊடகங்களில் இந்தப் படம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

'மிராய்' படத்தின் தலைப்பு, ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் என ஒவ்வொரு அறிவிப்பும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. அதிநவீன வி.எஃப்.எக்ஸ், துல்லியமான சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் இந்தியப் புராணக் கதைகளை எதிர்கால தொழில்நுட்பத்துடன் இணைக்கும் கதைக்களத்துடன் இந்தப் படம் சூப்பர் ஹீரோ படங்களுக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Teja Sajja s Mirai USA Advance Booking Day 1 is very low to compare with Hanuman

நடிகர் தேஜா சஜ்ஜா, 'ஹனுமான்' வெற்றிக்குப் பிறகு, தெலுங்கு சினிமாவின் சூப்பர் ஹீரோவாக தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். 'மிராய்' மூலம் அவர் தனது நடிப்பிலும், படத்தின் பிரம்மாண்டத்திலும் மேலும் ஒரு படி முன்னேறுவார் எனத் தெரிகிறது. இந்தப் படம் 2025 செப்டம்பர் 12 அன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ளது.

சூப்பர் ஹீரோ தேஜா சஜ்ஜாவின் மிராய்: மனோஜ் மஞ்சு, ரித்திகா நாயக், ஸ்ரேயா சரண், ஜகபதி பாபு உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர். 'மிராய்' திரைப்படம் சுமார் ₹60 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளது என தேஜா ஐ.ஏ.என்.எஸ் செய்தி நிறுவனத்திற்குத் தெரிவித்தார். மேலும், இந்தப் படத்தின் ஓ.டி.டி வெளியீட்டு உரிமையை ஜியோ சினிமா நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. திரையரங்கு வெளியீட்டிற்குப் பிறகு ஜியோ சினிமாவில் 'மிராய்' வெளியாகும்.

டிக்கெட் புக்கிங் எப்படி?: 'மிராய்' திரைப்படம் அதன் தொழில்நுட்பத் திறன்கள், தனித்துவமான கதைக்களம் மற்றும் பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் ஆகியவற்றுடன் 2025-ன் மிகப்பெரிய வெளியீடுகளில் ஒன்றாக அமைய உள்ளது. 'வெங்கி பாக்ஸ் ஆபிஸ்' அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தின் தகவல்படி, அமெரிக்காவில் 'மிராய்' படத்தின் முன்பதிவு சிறப்பாக உள்ளது. படம் வெளியாவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில், அமெரிக்காவில் 219 இடங்களில் 6,256 டிக்கெட்டுகள் விற்று $110,629 (சுமார் ₹97 லட்சம்) வசூலித்துள்ளது.

ஹனுமான் சாதனையை முறியடிக்குமா?: அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் அடுத்த நாள் முன்பதிவு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 'மிராய்' திரைப்படம் 'ஹனுமான்' படத்தின் அமெரிக்கா முதல் நாள் வசூலை முறியடிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. கோய்மோய் அறிக்கையின்படி, 'ஹனுமான்' திரைப்படம் அமெரிக்காவில் முன்பதிவில் $386K வசூலித்திருந்தது. இது 'மிராய்' தற்போதைய முன்பதிவை விட மூன்று மடங்கு அதிகம்.

'ஹனுமான்' சாதனையை 'மிராய்' முறியடிப்பது கடினம் என்றாலும், அது சாத்தியமற்றது அல்ல என்கின்றனர். 60 கோடி பட்ஜெட்டில் அட்டகாசமான சூப்பர் ஹீரோ படம் உருவாகி இருப்பதே மிகப்பெரிய விஷயம் என்கின்றனர். ஹனுமான் படத்தை போல இந்த படம் 300 கோடி வசூல் செய்யுமா? அல்லது குறைந்தபட்சம் 100 கோடி வசூலை தாண்டுமா? என்பதை வெயிட் பண்ணிப் பார்ப்போம்.

சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி படத்துடன் செப்டம்பர் 5ம் தேதியே மோதும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், செப்டம்பர் 12ம் தேதிக்கு படம் தள்ளிப்போனது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாட்டில் குறைந்த தியேட்டர்களில் குறைந்த காட்சிகளே இந்த படம் நாளை வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏற்கனவே மதராஸி படத்துக்குப் போட்டியாக இந்த வாரம் 10 தமிழ்ப் படங்கள் வெளியாக உள்ளன.

