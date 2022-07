அஜித்தின் ஏகே 61 படத்தில் இணைந்த வில்லன் நடிகர்...இப்போ யார் தெரியுமா?

சென்னை : 'வலிமை' படத்திற்கு பிறகு நடிகர் அஜித்குமார் மீண்டும் இயக்குநர் ஹெச்.வினோத்துடன் கைகோர்த்துள்ளார். இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்தப் படத்திற்கு 'ஏகே61' என தற்காலிகமாக பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கிக் கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி நடந்து வந்தது. ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்த முதல்கட்ட ஷுட்டிங் ஜுன் மாதத்தில் நிறைவடைந்தது.

ஏப்ரல் மாதமே படம் துவங்கப்பட்டு விட்டதால் மே 1 ம் தேதி அஜித்தின் பிறந்தநாளன்று ஏகே 61 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக், டைட்டில் போன்றவை வெளியிடப்படும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் வழக்கம் போல் தயாரிப்பாளர் போனி கபுர் மெளனமாக இருந்து விட்டார்.

பொங்கல் போட்டிக்கு வாய்ப்பே இல்லையாம்.. அப்போ ஏகே61 ரிலீஸ் அந்த தேதியில் தானா?

English summary

According to sources Telugu villian actor Ajay to join in Ajithkumar AK 61 movie. He recently play a vital role in The Warrior movie. Already telugu actor Karthikeya played antagonist in Ajith's Valimai. Now Ajay to join in AK 61.