புஷ்பா படம் கொடுத்த தரமான கம்பேக்… விளம்பரங்களில் நடிக்க கோடிகளை குவிக்கும் அல்லு அர்ஜுன்

ஐதராபாத்: தெலுங்கில் முன்னணி நடிகரான அல்லு அர்ஜுன், தற்போது புஷ்பா இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து வருகிறார்.

புஷ்பா முதல் பாகம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்ற நிலையில், அல்லுர் அர்ஜுனின் மார்க்கெட்டும் உச்சம் தொட்டுள்ளது.

பாலிவுட் நடிகர்களை விடவும் அல்லு அர்ஜுன் அதிகமான விளம்பரங்களில் நடித்து வருகிறார்.

ரஷ்ய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் புஷ்பா: ஹாலிவுட்டில் சம்பவம் செய்ய காத்திருக்கும் அல்லு அர்ஜுன்

Allu Arjun starrer Pushpa was a huge hit in theatres. After the Pushpa film was released Allu Arjun's market status is now at its peak. It has been reported, Allu Arjun earns up to Rs 9 Crores to act in ad films