தொடர்ந்து கவலைக்கிடமான நிலையில் நடிகர் தாரகா ரத்னா... பாலய்யா, ஜூனியர் NTR மருத்துவமனைக்கு விசிட்

பெங்களூரு: மறைந்த நடிகரும், ஆந்திர முதலமைச்சருமான என்.டி.ராமராவின் பேரனான தாரகா ரத்னாவும் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

நடிகர்கள் பாலய்யா, ஜூனியர் என்.டி.ஆர் ஆகியோரின் உறவினரான தாரகா ரத்னா, சித்தூர் பகுதியில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற நடைபயணத்தில் கலந்துகொண்டார்.

தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் மத்தியில் நடைபயணம் சென்று கொண்டிருந்த தாரகா ரத்னா மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.

இதனையடுத்து பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தாரகா ரத்னா உடல்நிலை குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Tollywood actor Taraka Ratna, who participated in Telugu Desam Party national general secretary Nara Lokesh's Yuvagalam padayatra, collapsed and lost consciousness. He was immediately rushed to KC private hospital in Kuppam. It has been reported that He was continuously in critical condition. So Balaiya and Junior NTR visit Hospital and discussed it with the Doctors.