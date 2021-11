சட்ட சிக்கலில் சிக்கிய த்ரிஷ்யம் 2 ... அறிவித்தபடி ரிலீஸ் ஆகுமா ?

ஐதராபாத் : மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடித்து வெளிவந்த த்ரிஷ்யம் படம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம். இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. மலையாளத்தை தொடர்ந்து மற்ற மொழிகளிலும் இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது.

தொடர்ந்து த்ரிஷ்யம் 2 படமும் மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்டு, ஓடிடி.,யில் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பெரும் வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம் தெலுங்கு, கன்னடம் மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. தமிழில் பாபநாசம் 2 எடுக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

Venkatesh, Meena starred Drishyam 2 will release on november 25 th in ott. but one of the producer sold this movie to amazon prime video and another producer make different deal with hotstar. because of this confusion drishyam 2 release to face legal trouble.