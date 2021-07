அய்யப்பனும் கோஷியும் தெலுங்கு ரீமேக் படப்பிடிப்பு ராக்கெட் வேகத்தில்... மிரட்டலான மேக்கிங் வீடியோ!

சென்னை : மலையாளத்தில் மாபெரும் ஹிட்டடித்த அய்யப்பனும் கோஷியும் இப்போது தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பவன் கல்யாண், பிஜு மேனன் கதாபாத்திரத்திலும் ராணா ப்ரித்விராஜ் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் இதன் படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டு ராக்கெட் வேகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் இப்போது படக்குழு செம மாஸான மேக்கிங் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Malayalam film Ayyappanum Koshiyum is being remade in Telugu with Rana and Pavan Kalyan in lead roels, The movie team has released a making video of the movie shooting.