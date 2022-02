சொகுசு படகில் சென்ற இளம் நடிகை ஆற்றில் விழுந்து மரணம்.. கொலையாக இருக்கும் என தாய் பரபரப்பு புகார்

தாய்லாந்து: பிரபல நடிகை ஒருவர் நண்பர்களுடன் சொகுசு படகில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது ஆற்றில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் குடும்பத்தையும் ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தாய்லாந்தை சேர்ந்த இளம் நடிகை நிடா பட்சரவீரபாங் (Nida Patcharaveerapong) பிப்ரவரி 26ம் தேதி ஆற்றில் கவிழ்ந்து உயிரிழந்துள்ளார்.

ஆனால், இது விபத்து இல்லை என்றும் அவர் உயிருடன் இருக்கக் கூடாது என நினைத்த யாரோ தான் அவரை நீரில் தள்ளி விட்டு இருக்க வேண்டும் என நடிகையின் அம்மா பரபரப்பு புகார் கொடுத்துள்ளார்.

தலைவா...சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த சிம்பு...துள்ளி குதித்த போட்டியாளர்கள்...வேற லெவல் ப்ரோமோ

English summary

Popular Thailand actress Nida Patcharaveerapong was found dead in a river yesterday, shocking fans and family. Her mom doubted it was a planned murder and raised a complaint about that also.