அஜித் பயங்கர அழகு சுந்தரன் என்பதால்அவர் வச்சதுதான் சட்டம் என நினைத்தேன்.ஆனால்ஒரு வெள்ளைக்கார குழந்தை

சென்னை: இந்த ஆண்டு சூர்யா நடிப்பில் வெளிவந்த எதற்கும் துணிந்தவன் மற்றும் கார்த்தி நடிப்பில் வெளிவந்த விருமன் திரைப்படங்களில் நடிகை சரண்யா நடித்திருந்தார்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி என பல மொழிகளில் நடித்து தன்னை பிசியாகவே வைத்துள்ள நடிகையாவார்.

இந்நிலையில் நடிகர் அஜித் பற்றி சரண்யா கொடுத்துள்ள பேட்டி ஒன்று தற்சமயம் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

This year, actress Saranya acted in Suriya starrer Etharkum Thunithavan and Karthi starrer Viruman. She is a busy actress who has acted in many languages ​​like Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Hindi. In this case, an interview given by Saranya about actor Ajith has gone viral.