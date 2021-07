தல தல தான்...அப்டேட் கூட இல்லாமல் அசத்தல் சாதனை படைத்த வலிமை...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : 2019 ல் வெளியான நேர்கொண்ட பார்வை படத்திற்கு பிறகு அஜித், டைரக்டர் ஹச்.வினோத், தயாரிப்பாளர், போனி கபூர் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்துள்ள படம் வலிமை. இந்த படத்தின் வேலைகள் துவங்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது.

அஜித் ரசிகர்களும் அரசியல் தலைவர் முதல், வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் மைதானம் சென்று வலிமை அப்டேட் கேட்டு பார்த்து விட்டனர். ட்விட்டரிலும் ஹேஷ்டாக் உருவாக்கி, தங்களின் மனக்குமுறலை வெளிப்படுத்தி விட்டனர்.

என்னங்க இது... புகைப்பட கலைஞராக மாறிய அஜித்... புகைப்படம் வெளியிட்ட யோகி பாபு

English summary

Valimai has become the first Indian movie to set a latest massive record of crossing more than 1 million+ interests in Book My Show.