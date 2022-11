நேரடியாக மோதிய அஜித் - விஜய் படங்கள்..அதிகமுறை வென்றது யார்?..துணிவு-வாரிசு எது வெல்லும்?

அஜித், விஜய் நடிப்பில் வரும் பொங்கலுக்கு துணிவு, வாரிசு படங்கள் நேரடியாக மோதுகிறது.

இதுவரை அஜித், விஜய் படங்கள் நேரடியாக பொங்கல், தீபாவளி, தமிழ் வருடப்பிறப்பு போன்ற நேரங்களில் மோதியுள்ளது. அதில் யார் படம் அதிகம் வெற்றிப் பெற்றது பார்ப்போம்.

அஜித், விஜய் இருவரும் நட்புடன் இருந்தாலும், அவர்களது ரசிகர்கள் எம்ஜிஆர்-நம்பியார் போல் ஜென்ம பகையுடன் மோதிக்கொள்கின்றனர்.

English summary

Ajith and Vijay starrer Pongal release movies Thunivu and Varisu directly clash. So far, Ajith and Vijay films have directly clashed during Pongal, Diwali and Tamil New year day. Let's see whose film is the most successful. Although Ajith and Vijay are friendly, their fans clash with genial enmity like MGR-Nambiar.