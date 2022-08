அதென்ன Thalaivaa day?...நெட்டிசன்களை குழம்ப வைத்த விஜய் ஃபேன்ஸ்

சென்னை : முன்பெல்லாம் நடிகர்களின் பிறந்தநாள், பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் வந்தால் தான் ஹேஷ்டேக் உருவாக்கி டிரெண்டிங் ஆக்குவார்கள். ஆனால் தற்போது தங்களின் ஃபேவரைட் ஸ்டார் பற்றிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும், ஹேஷ்டேக் உருவாக்கி டிரெண்டிங் ஆக்கி வருகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

தற்போதைய படங்கள் மட்டுமின்றி, பழைய படங்கள், அந்த ஸ்டார் திரையுலகிற்கு வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிறது என்பதை கூட ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சமீப காலமாக அஜித், கமல், ரஜினி போன்ற பெரிய ஸ்டார்கள் பேசிய அல்லது பேட்டிய அளித்த பழைய வீடியோக்கள் ட்விட்டரில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பல வீடியோக்கள் வைரலாகி, டிரெண்டாகி விடுகிறது.

English summary

Today Vijay's Thalaivaa movie completes 9 years of theatrical release. Fans celebrates this occassion with hastag named as Thalaivaa day. They planned to release CDP for this day. Fan made poster are shared more and more in social media pages.