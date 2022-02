போட்றா வெடிய...தலைவர் 169 அறிவிப்பு வந்தாச்சு...ரஜினியை இயக்குகிறார் நெல்சன் திலீப்குமார்

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படம் பற்றிய மாஸான முக்கிய அறிவிப்பை சன் பிக்சர்ஸ் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதன் படி பீஸ்ட் படத்தில் விஜய்யை தொடர்ந்து, தலைவர் 169 படத்தில் ரஜினியை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளது உறுதியாகி உள்ளது. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்தடுத்து பெரிய நடிகர்களின் மெகா பட்ஜெட் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து, சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன், விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை தயாரித்து வருகிறது. இதில் எதற்கும் துணிந்தவன் மார்ச் 10 ம் தேதி ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பீஸ்ட் படமும் ரிலீசிற்கு தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Today sun pictures announced that director Nelson Dilipkumar is to direct Rajini's Thalaivar 169. Anirudh will score the music for thalaivar 169. After Enthiran, Petta, Annaatthe now sun pictures to join hands with Rajini for the fourth time.