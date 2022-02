தலைவர் 169 கொல மாஸ் அப்டேட்... செம காம்போவா இருக்கே...ஆச்சரியத்தில் திரையுலகம்

சென்னை : ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை தயாரிக்க போவது யார், இயக்க போவது யார் என்பது பற்றிய செம மாஸான அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இதை கேட்டு இந்திய சினிமாவே ஆச்சரியப்பட்டு போய் உள்ளது.

அண்ணாத்த படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை இயக்க போவது யார் என்ற கேள்வி கோலிவுட்டில் பல நாட்களாக நிலவி வருகிறது. இதற்கு நெல்சன் திலீப்குமார், தேசிங்கு பெரியசாமி உள்ளிட்ட பல டைரக்டர்களின் பெயர்கள் அடிபட்டது. ஆனால் அவர்கள் தலைவர் 169 படத்தை இயக்க போவது இவர்கள் யாரும் இல்லையாம்.

English summary

Kollywood latest buzz is that Ilayaraja will produce Rajini's Thalaivar 169. Rajini will join hands with ilayaraja production after 33 years. This movie was planned to make as pan indian movie which will direct by famous bollywood director Balki. Earlier he directs Amitab Bacchan's Paa, Dhanush's Shamithab, Akshay kumar's Padman.