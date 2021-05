சும்மா கரிச்சுக் கொட்டாதீங்க.. 20 மரக்கன்றுகளை நட்டு அசத்திய ’தலைவி’ ஹீரோயின் கங்கனா ரனாவத்!

மும்பை: நடிகை கங்கனா ரனாவத் 20 மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ள புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு வைரலாக்கி உள்ளார்.

ட்விட்டரில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவுகளை போட்டு வருகிறார் 'தலைவி' பட நடிகை கங்கனா ரனாவத்.

ஆனால், இந்த முறை எதிர்ப்பு கருத்துக்களை பதிவிடாமல் 20 மரக்கன்றுகளை நடும் போட்டோக்களை பதிவிட்டு பாராட்டுக்களை அள்ளி உள்ளார்.

English summary

Kangana Ranaut planting 20 saplings after Tauktae cyclone sweeps many trees in Mumbai and Gujarat. She also asks people to do planting trees for the future generations.