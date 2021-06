தளபதி 65 ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் தேதி...மாஸ் வீடியோவுடன் வெளியீடு

சென்னை : மாஸ்டர் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு விஜய் நடித்து வரும் படம் தளபதி 65. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார்.

ஒரு குட் நியூஸ், ஒரு பேட் நியூஸ்.. ஆன்டி இண்டியன் படம் பற்றி சொன்ன ப்ளூசட்டை மாறன்.. என்ன தெரியுமா?

இந்த படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பை ஜார்ஜியாவில் முடித்து விட்டு திரும்பி உள்ள படக்குழு, சென்னையில் அடுத்தக்கட்ட படப்பிடிப்பை நடத்த திட்டமிட்டது. இதற்காக ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் போன்ற பிரம்மாண்ட செட் அமைக்கப்பட்டு வந்தது.

English summary

Sun Pictures has just posted a video confirming that the first look of 'Thalapathy 65' will be unveiled on June 21st at 6pm.