தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இது தானா... செம அசத்தலா இருக்கே

சென்னை : விஜய் தற்போது நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் அடுத்த அப்டேட் என்னவாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காவிட்டாலும் தளபதி 66 பற்றி தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில், தில் ராஜு தயாரிக்கும் தளபதி 66 படத்தின் பூஜை ஏப்ரல் 6 ம் தேதி நடத்தப்பட்டு, இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் முதல் கட்டமாக சில நாட்கள் மட்டும் ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது. இதற்கு பிறகு பிரேக் விட்டுள்ளார்கள்.

பிரேக் அப் நிலைக்கு வந்த நம்பர் நடிகையின் காதல்... திடீர் திருமண ஏற்பாட்டிற்கு இது தான் காரணமா?

English summary

According to latest sources, second schedule of Thalapathy 66 shooting will begins from May 3rd. A huge set was constructed in Hyderabad. Apart for that Vijay to sing a song in Thalapathy 66 also. Already this song recording was completed. Fans are so excited to hear this song.