ஆஹா வேற லெவல் அப்டேட்டா இருக்கே...செம மாஸ் கூட்டணியில் தளபதி 66 லோடிங்

சென்னை : தளபதி 66 பற்றிய மாஸாக மற்றொரு புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை கேள்விப்பட்டதுமே படம் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் என்பதை யோசித்து விஜய் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் கிட்டதட்ட முடியும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் படத்தை ஏப்ரல் 14 ல் ரிலீஸ் செய்யலாமா என சன் பிக்சர்ஸ் யோசித்து வருகிறது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில் உருவாகி உள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, யோகிபாபு, செல்வராகவன், ரெடின் கிங்ஸ்லே, அபர்னாதாஸ், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து விஜய் நடிக்க உள்ள தளபதி 66 படம் பற்றிய அப்டேட்களும் வெளிவர துவங்கி விட்டன. தெலுங்கு, தமிழ் என இரண்டு மொழிகளில் இயக்கப்பட உள்ள இந்த படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிபள்ளி இயக்குகிறார். தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்திற்கு தமான் இசையமைக்கிறார்.

தளபதி 66 லேட்டஸ்ட் மாஸ் அப்டேட்...விஜய்க்கு வில்லனாகும் மற்றொரு டாப் ஹீரோ

English summary

According to some sources, cameraman Karthik Palani is to join in Thalapathy 66. He is now working on a 500 crore budget movie, Adhipurush. It is not yet official confirmation, but Vijay fans are excited about this news.