தளபதி 66 ல் இணையும் மற்றொரு டாப் ஹீரோ...கேட்கவே அட்டகாசமா இருக்கே

சென்னை : விஜய் நடிக்கும் தளபதி 66 படம் பற்றி தினம் ஒரு அப்டேட் வெளியாகி வருவதால், ரசிகர்கள் உற்சாகமாகி அடுத்த அப்டேட் என்னவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர். இதனால் படத்தின் கதை என்னவாக இருக்கும் என இப்போதே அலசி ஆராய துவங்கி விட்டனர்.

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பீஸ்ட் படம், பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்ததால் அடுத்து விஜய் நடிக்கும் தளபதி 66 படத்தை ரசிகர்கள் பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர். ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப படம் பற்றி தினம் ஒரு தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

English summary

Yesterday sources confirmed that veterian actor Mohan joined in Thalapathy 66. He played the role of Vijay's brother. As per the story, Vijay had 2 elder brothers. Malayalam/Telugu hero may play a another brother role. Sarathkumar to play as Vijay's father.